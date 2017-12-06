Чем ближе дата премьеры нового эпизода «Звёздных войн», тем больше слухов о фильме проникает в Сеть. Ждать осталось чуть больше недели, но самые нетерпеливые могут уже ознакомиться с некоторыми любопытными деталями о картине Райана Джонсона. Например, портал ScreenRant обратил внимание, что в «Последних джедаях» нас ждёт неожиданное камео.

Осторожно, спойлеры! Внимание, возможные спойлеры к «Последним джедаям». Если хотите их избежать, то лучше почитайте наш декабрьский кинодайджест

На официальной странице студии Digital Sputnik в Фейсбуке появилось вот такое любопытное сообщение. Его очень скоро удалили, но интернет всё помнит. Digital Sputnik занимаются освещением в голливудских блокбастерах («Изгой-один», «День независимости: Возрождение»), и очень похоже, что они немного преждевременно порадовались своим достижениям.

До нас только сейчас дошло, что мы осветили Иисуса и Йоду.

Впрочем, сообщение студии может ничего не значить — вдруг сотрудник, опубликовавший этот пост, просто не знал, что в фильме нет Йоды. С другой стороны, мы слышали голос Йоды в «Пробуждении Силы». Да и ещё с весны в Сети гуляют слухи, что на съёмочную площадку «Последних джедаев» пригласили актёра Фрэнка Оза, который озвучивал магистра-джедая в фильмах.

Как бы то ни было, совсем скоро мы увидим это сами. «Последние джедаи» выходят в прокат 14 декабря.