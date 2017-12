В ноябре Disney поразили всех поклонников «Звёздных войн». Компания анонсировала новую трилогию фильмов и первый сериал в далёкой-далёкой галактике. Поклонники сразу же начали строить теории, о чём будут новые фильмы. Однако режиссёр Райан Джонсон спешит разрушить самую популярную из них — нет, действие новой трилогии НЕ будет разворачиваться во времена игр «Рыцари Старой республики» (Star Wars: Knights of the Old Republic).

О, люди любят «Рыцарей Старой республики». Я играл в эту игру, когда она только вышла, и, о боже, как она мне нравилась. Да, это была фантастическая игра. И я понимаю, что инстинктивное желание стремиться к тому, что ты знаешь и любишь, к тому, что уже видел. Для меня важнее возможность рассказать людям новые истории, показать какие-то новые вещи. Режиссёр Райан Джонсон

Теперь мы точно знаем о новой трилогии три вещи. Во-первых, она не будет связана с семьёй Скайуокеров. Во-вторых, её действие развернётся в каких-то других уголках Галактики. И вот теперь, в-третьих, никакого отношения к Старой республике она иметь не будет.

С другой стороны, Disney могут отвести эту историю для анонсированного сериала.

Старая Республика — эпоха «Звёздных войн», которая затрагивает временной промежуток за тысячи лет до событий основной трилогии. Самую большую популярность этой эпохи принесла дилогия видеоигр Star Wars: Knights of the Old Republic и многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic. Кроме игр по эпохе выпущено множество комиксов и книг. Все эти произведения были признаны неканоническими в 2014 году, когда Disney выкупил франшизу «Звёздных войн». Впрочем, The Old Republic развивается и по сей день.