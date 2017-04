Слух: BioWare работают над новой игрой Star Wars: Knights of Old Republic?

В Сети распространяется удивительный слух о новой игре от BioWare. Похоже, отделение студии в Остине (BioWare Austin) работает над продолжением серии Star Wars: Knights of Old Republic. Источником слуха выступил игровой инсайдер Лиам Робертсон, который известен правдивыми утечками вроде отмены Scalebound или анонсом Shadow of War.

В своём подкасте для подписчиков на Patreon он рассказал, что студия работает над игрой по вселенной Star Wars.

То, над чем они сейчас работают, — и я могу уверенно об этом заявить — своего рода ремейк или возрождение Knights of the Old Republic. Я не знаю, когда она выйдет, но мне известно, что игра в разработке уже какое-то время. Я не знаю, чем завершится этот проект. Я никогда не слышал, чтобы они делали именно ремейк, но началось всё именно с этого. Сейчас проект ушёл в сторону от первоначального плана. Лиам Робертсон

Робертсон также сообщил, что студия работает над прототипом проекта, а значит, в ближайшее время анонс мы точно не услышим. Возможно, её покажут на выставке Е3 этим летом.

Star Wars: Knights of Old Republic — ролевая игра во вселенной «Звёздных войн» от BioWare, которая рассказывала о событиях Старой республики — эпохи за несколько тысяч лет до действия фильмов. В 2003 году вышла первая часть, а в 2005-м — вторая под названием The Sith Lords. Обе части стали хитом своего времени, особенно их оценили поклонники саги «Звёздные войны». В настоящее время BioWare Austin развивают MMORPG Star Wars: The Old Republic, действие которой разворачивается спустя 300 лет после событий игр.