Слух: в разработке еще несколько игр про Индиану Джонса





DanielRPK заявил , что в разработке находятся еще несколько проектов про Индиану Джонса. Его слова подтвердил журналист Джез Корден. Инсайдер





К сожалению, никаких деталей о будущих тайтлах пока нет. Если это так, можно предположить, что Microsoft осталась довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle.





Экшен от первого лица доступен на PC и Xbox Series. У игры масса положительных отзывов, а некоторые критики вовсе называют ее одним из лучших проектов 2024 года.



Похоже, Indiana Jones and the Great Circle будет не единственной новой игрой по вселенной.