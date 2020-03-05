Портал Redanian Intelligence предположил, что во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix, производство которого стартовало в феврале, может появиться Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в «Игре престолов».

Две недели назад актрису заметили верхом на лошади неподалеку от места съемок продолжения сериала. Более того, вместе с ней был член команды «Ведьмака», который работает с Генри Кавиллом.

Также на то, что Дормер вовлечена в проект, намекнула сотрудница отдела кастинга в истории в инстаграме:

Каждый день на съемках «Ведьмака» как суббота. Приводите <члена команды> и Натали Дормер, чтобы посмеяться, потанцевать и покататься на лошадях!

Пока неизвестно, на какую роль назначили Натали. Однако журналисты считают, что она вполне могла бы сыграть Филиппу Эйльхарт или даже королеву Лирии и Ривии — Мэву.

Если это правда, то она будет второй звездой «Игры престолов», присоединившейся к актерскому составу «Ведьмака». Прежде официально стало известно, что Кристофер Хивью (вы его знаете по роли Тормунда в сериале HBO) сыграет Нивеллена.