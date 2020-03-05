Портал Redanian Intelligence предположил, что во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix, производство которого стартовало в феврале, может появиться Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в «Игре престолов».
Две недели назад актрису заметили верхом на лошади неподалеку от места съемок продолжения сериала. Более того, вместе с ней был член команды «Ведьмака», который работает с Генри Кавиллом.
Также на то, что Дормер вовлечена в проект, намекнула сотрудница отдела кастинга в истории в инстаграме:
Каждый день на съемках «Ведьмака» как суббота. Приводите <члена команды> и Натали Дормер, чтобы посмеяться, потанцевать и покататься на лошадях!
Пока неизвестно, на какую роль назначили Натали. Однако журналисты считают, что она вполне могла бы сыграть Филиппу Эйльхарт или даже королеву Лирии и Ривии — Мэву.
Если это правда, то она будет второй звездой «Игры престолов», присоединившейся к актерскому составу «Ведьмака». Прежде официально стало известно, что Кристофер Хивью (вы его знаете по роли Тормунда в сериале HBO) сыграет Нивеллена.
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Также онлайн-кинотеатр рассказал, кто займется постановкой второго сезона.
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