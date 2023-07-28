СМИ: церемонию «Эмми 2023» отложат из-за забастовок в Голливуде

По данным издания Variety, Американская телевизионная академия и кинокомпания Fox рассматривают возможность отложить церемонию «Эмми 2023».
Изначально мероприятие должно было пройти 18 сентября. Теперь же ATAS хочет перенести его на ноябрь 2023 года, а Fox — на январь 2024-го.
Причиной для потенциального переноса церемонии «Эмми 2023» послужили забастовки голливудских актеров и сценаристов.
Как и остальная часть индустрии, мы надеемся, что в текущих переговорах все стороны придут к справедливому и своевременному решению. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими партнерами в Fox.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.