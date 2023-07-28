СМИ: церемонию «Эмми 2023» отложат из-за забастовок в Голливуде

По данным издания Variety, Американская телевизионная академия и кинокомпания Fox рассматривают возможность отложить церемонию «Эмми 2023».

Изначально мероприятие должно было пройти 18 сентября. Теперь же ATAS хочет перенести его на ноябрь 2023 года, а Fox — на январь 2024-го.

Причиной для потенциального переноса церемонии «Эмми 2023» послужили забастовки голливудских актеров и сценаристов.