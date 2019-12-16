Портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях по вселенной «Ведьмака», рассказал, что во втором сезоне сериала Netflix за дизайн костюмов будет отвечать другой специалист.

Тима Аслана заменит Люсинда Райт — у неё большой опыт работы на ТВ в не очень громких британских сериалах. Больше всего известна по ранним сезона современного перезапуска «Доктора Кто» и исторической драме «Генрих VIII». В 2006-м Райт получила BAFTA Cymru Award (валлийского отделения британской академии кино и телевизионных искусств). Netflix отказался комментировать замену.

Некоторые поклонники вселенной раскритиковали дизайн брони армии Нильфгаарда в сериале. В начале декабря Аслан объяснил задумку этого образа, он попытался изобразить доспехи «пугающими и странными».

Все восемь эпизодов «Ведьмака» выйдут 20 декабря.

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