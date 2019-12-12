Битва армий и танец мечей: финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Netflix опубликовал финальный трейлер «Ведьмака», в котором ещё больше кадров местности, сцен сражений и пересечений линий главных героев.

Ролик показывает, как примерно будет развиваться сюжет во всех трёх линиях: Геральта, Йеннифэр и Цири. В трейлере почти нет никаких монстров — кроме людей, которые бывают хуже монстров.

Ранее шоураннер рассказала, что хотела подать историю исключительно с точки зрения Цириллы, но в итоге отказалась от этой идеи, сделав акцент на трёх линиях.

Все восемь эпиодов выйдут 20 декабря.