Шоураннер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич Шмидт на Comic-Con в Лондоне поделилась некоторыми подробностями о сложности работы над проектом — в основном, с точки зрения повествования.

Она подчеркнула, что главной задачей было — найти подходящий способ адаптировать рассказы Сапковского в подходящую историю для ТВ. Наименьшая проблема заключалась в переходах между событиями и прыжкам по хронологии — к нелинейному повествованию зрители уже привыкли. Меньше всего Шмидт хотела тратить экранное время на знакомство с ключевыми героинями вроде Цири и Йеннифэр глазами Геральта.

Во всех книгах мы встречаем персонажей глазами Геральта. Так что сперва вы узнаёте впечатления Геральта от них, а потом уже формируете своё впечатление. Сперва я хотела показать мир глазами Цири. Лорен Хиссрич Шмидт, шоураннер

Первоначальная версия, с которой продюсер собиралась пойти к Netflix, радикально отличалась от первоисточника. Сейчас сериал стартует с начала цикла, а мог — едва ли не с конца, с событий «Владычицы Озера»!

Я предлагала Netflix версию истории, которая начиналась с предпоследней книги. Цири сидела у озера, встречалась с человеком и рассказывала ему свою историю. И я начала с этой структуры, которая подразумевала, что Цири будет центральным персонажем, рассказчицей. Лорен Хиссрич Шмидт, шоураннер

Но позже продюсер поняла, что столкнулась ровно с той проблемой, которую хотела избежать — события и знакомства с персонажами опять подавались только через призму одного героя. В итоге она решила рассказать все три истории одновременно — Геральта, Цири и Йеннифэр.

Все эпизоды «Ведьмака» от Netflix выйдут 20 декабря.