СМИ: Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа «Ведьмака»

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что звезда «Рокки» Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа «Ведьмака» про банду Крысы.

Предполагается, что актер сыграет Лео Бонарта, охотника за головами по прозвищу Кот, который появился в книге «Крещение огнем» Анджея Сапковского.

Спин-офф будет своего рода приквелом третьего сезона, в конце которого Цири присоединится к банде Крысы. Также не исключено, что Лундгрен может появиться в четвертом сезоне «Ведьмака».

Когда выйдет сериал, пока непонятно. Возможно, премьера состоится в 2024 году.