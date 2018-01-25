СМИ: фантастический экшен Anthem выйдет не раньше 2019 года, а потом ждём новую Dragon Age

СМИ: фантастический экшен Anthem выйдет не раньше 2019 года, а потом ждём новую Dragon Age

Игровое издание Kotaku поделилось некоторыми подробностями о грядущих проектах студии BioWare. Речь идёт о фантастическом экшене Anthem, трейлер которого показали на конференции E3, и о четвёртой части фэнтезийной ролевой игры Dragon Age.

Источники портала, близкие к руководству студии, рассказывают, что на Anthem возлагаются большие надежды и от успеха этой игры будет зависеть будущее BioWare. На разработку экшена брошены все силы; EA, по сути, реорганизовала студию в одно подразделение. Игра вряд ли увидит свет в 2018 году, но издатель хочет успеть её выпустить до марта 2019 года — чтобы успешно закрыть финансовый год. Кроме того, EA планируют запустить бета-тестирование и вывести игру в ранний доступ для подписчиков сервиса Electronic Arts Access.

Игру начали разрабатывать ещё в 2012 году и первоначально проектом занималась команда под руководством Кейси Хадсона. В 2017-м у студии возникли проблемы, когда многие ключевые сотрудники были уволены. Кроме того, разработчики столкнулись и с другими трудностями, уже технического плана — движок Frostbite не соответствовал высоким требованиям. Ещё BioWare пришлось пересматривать политику монетизации проекта, поскольку система из Star Wars Battlefront II была жёстко раскритикована игровым сообществом.

А вот несколько сведений о четвёртой части Dragon Age. Игра совершенно точно находится в разработке, это подтвердил исполнительный продюсер BioWare. Выпустят её только после Anthem, да и то, если экшен окажется успешным. Журналисты пишут, что в четвёртую часть хотят внедрить элементы игры-сервиса, но при этом Dragon Age по-прежнему будет сфокусирована на персонажах и истории.