СМИ: Флоренс Пью и Остин Батлер появятся в сиквеле «Дюны»

По данным индустриального издания Production Weekly, к съёмкам второй части «Дюны» Дени Вильнёва присоединились Флоренс Пью и Остин Батлер.
По всей видимости, ранняя информация в СМИ о их ролях в картине подтвердилась. Пью воплотит принцессу Ирулан Коррино, старшую дочь падишах-императора Шаддама IV. А Батлер сыграет Фейд-Рауту, племянника Владимира Харконнена, наследника Дома.
Флоренс Пью известна по «Солнцестоянию» и роли Елены Беловой из Киновселенной Marvel, а Батлер играл в сериалах «Дневники Кэрри» и «Хроники Шаннары», а ещё исполнил роль Элвиса Пресли в байопике База Лурманна «Элвис» (фильм выходит летом).
К своим ролям в продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин. Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров снова выступит Дени Вильнёв.
Съёмки планируют начать этой осенью, а выпустить картину собираются в октябре 2023-го.
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