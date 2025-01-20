СМИ: Games Workshop отменила «социальную RPG» по Warhammer





Разработкой занималась студия Thought Pennies, которую в 2020-м основал Тим Эрнст , приложивший руку к Final Fantasy XV и играм по Star Wars.





Отмененным проектом стала некая «мультиплатформенная социальная ролевая игра » с кооперативом, которую делали на Unreal Engine 5.







Причиной закрытия разработки стали сокращения в Thought Pennies на фоне проблем с финансированием.





Сейчас в работе находятся несколько других игр по Warhammer — сиквел Warhammer 40,000: Mechanicus и амбициозная MMORPG от Jackalyptic Games и NetEase.

