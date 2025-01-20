СМИ: Games Workshop отменила «социальную RPG» по Warhammer

Издание MP1st сообщило, что Games Workshop отменила
неанонсированную игру во вселенной Warhammer.
Разработкой занималась студия Thought Pennies, которую в 2020-м основал Тим Эрнст, приложивший руку к Final Fantasy XV и играм по Star Wars.
Отмененным проектом стала некая «мультиплатформенная социальная ролевая игра» с кооперативом, которую делали на Unreal Engine 5.
Причиной закрытия разработки стали сокращения в Thought Pennies на фоне проблем с финансированием.
Сейчас в работе находятся несколько других игр по Warhammer — сиквел Warhammer 40,000: Mechanicus и амбициозная MMORPG от Jackalyptic Games и NetEase.