Похоже, комиксы Алана Мура переживают второе рождение. Сперва HBO взялся за сериал по мотивам культового графического романа «Хранители», а теперь появились новости, что нас ждёт сериал «V — значит вендетта». Об этом пишет портал Bleeding Cool со ссылкой на источники, близкие к индустрии.

Адаптацией комикса под сериал займётся британский канал Channel 4, который показывал первые два сезона антологии «Чёрное зеркало», сатирическую супергероику «Отбросы» и запустил недавнюю новинку «Электрические сны Филипа К. Дика». Больше никаких подробностей о сериале пока не сообщается.

«V — значит вендетта» — графический роман Алана Мура и Дэвида Ллойда, который рассказывал о антиутопичной Британии 80-90-х годов. В основе сюжета лежит история анонимного борца в маске Гая Фокса за свободу и народ против тирании нацистского государства. В 2006 году Warner Bros. выпустили одноимённую экранизацию по сценарию тогда-ещё-братьев Вачовски. Главную роль в фильме исполнил Хьюго Уивинг, а кроме него в ленте снялись Натали Портман, Стивен Фрай, Джон Хёрт и Руперт Грейвс. Экранизация традиционно не понравилась Алану Муру и он попросил убрать своё имя из титров.