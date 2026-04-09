СМИ: Netflix отменил все проекты по «Рэдволлу»

Дмитрий Кинский
9 апреля 18:06
69
1 минута на чтение
Спустя пять лет после анонса экранизации сказочных романов «Рэдволл» Брайана Джейкса от Netflix появились новости — к сожалению, печальные.
По данным Broadcast Now, стриминговый сервис больше не работает над какими-либо проектами по мотивам произведений Джейкса.
Напомним, в 2021 году компания приобрела права на адаптацию всех 22 книг писателя. Тогда она планировала создать огромную кинематографическую вселенную — с мультфильмами и анимационными сериалами.
Что произошло? Неизвестно. Сценарий для мультфильма по мотивам первой книги был готов еще в конце 2022-го, но Патрик Макхейл («За садовой оградой») покинул проект.
Netflix владел опционом на произведения Джейкса вплоть до прошлого года. Теперь же права вернулись к Penguin Random House и The Redwall Abbey Company.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

