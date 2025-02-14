СМИ: Netflix снимет лайв-экшен сериал по Dungeons & Dragons

Издание Deadline сообщило, что Netflix начал работу над новым сериалом по мотивам вселенной Dungeons & Dragons.
Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви выступит продюсером проекта, а сценаристом пилота и шоураннером станет Дрю Кревелло, известный по сериалу «Не сработало» от Apple.
Рабочим названием сериала стало The Forgotten Realms – в честь наиболее популярного сеттинга D&D. В его рамках, например, разворачиаются события серий игр Neverwinter Nights и Baldur’s Gate, а также недавнего фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
Даты выхода у The Forgotten Realms пока нет.
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