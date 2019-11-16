Издание Kotaku с ссылкой на источники игрового журналиста Джейсона Шрейера в BioWare рассказало о текущей ситуации в компании. Сейчас она приняла за «работу над ошибками» онлайн-шутера Anthem и готовит новую Mass Effect.

Многострадальную Anthem решили значительно «пересобрать». Её собираются назвать Anthem 2.0 или Anthem Next. Пока что компания не решила, на какой модели распространения остановиться. Ясно только, что в BioWare не хотят, что нынешние обладатели игры платили ещё полную цену за обновление.

Разработчики переработают основные механики, сохранив суть. Игра по-прежнему будет посвящена спецоперациям на «джавелинах» — так называются летательные костюмы а-ля «Железный человек». Как минимум, разработчики собираются убрать необходимость возвращаться в форт после каждого задания. Пересборкой Anthem занимаются уже несколько месяцев.

Что касается Mass Effect, то игра находится на очень раннем этапе разработки. Ею занимается подразделение компании в Эдмонтоне под управлением продюсера Майкла Гэмбла. Очень похоже, что выпустят игру только после четвёртой Dragon Age.