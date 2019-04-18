Издание iHorror, специализирующееся на фильмах ужасов, сообщает, что многострадальных «Новых мутантов» опять перенесли. Сейчас у картины стоит дата проката на 2 августа, но источник в компании Fox подтвердил, что её подвинут. Снова, как несколько раз до этого.

Картину про юных мутантов во вселенной «Людей Икс» сняли ещё в июле 2017 года, а планировали выпустить в апреле 2018-го. Затем её перенесли сперва на февраль 2019-го, а затем сдвинули ещё на полгода.

Как отмечает источник издания, всё дело в сделке между Disney и Fox.

Они хотят подождать, когда слияние окончательно завершится. И уже после этого они будут решать судьбу некоторых фильмов вроде «Новых мутантов».

Источник не раскрыл новую дату и не уточнил, выйдет ли картина в 2019 году вообще. По его словам, новая дата «будет далека от августа».

Издание iHorror считает, что, скорее всего, фильм отодвинут куда-нибудь подальше, ведь для картины так и не отсняли дополнительные сцены, которые должны были «сделать его страшнее». О том же рассказывала в интервью Мейси Уильямс, которая не знает, что творится с фильмом.

«Новые мутанты» рассказывают о группе подростков со сверхспособностями, которые находятся в секретном изолированном центре. В ходе экспериментов они научатся контролировать свои необычные силы и устроят побег. Режиссёром фильма числится Джош Бун. Студия сравнивала картину с «Ребёнком Розмари» и «Сиянием». Главные роли сыграли Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон и другие.

Также недавно Deadline рассказал, что Fox приостановила производство экранизации «Мышиной гвардии» — вероятно, тоже по решению Disney.