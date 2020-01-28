По данным западных СМИ, кинокомпания Paramount Pictures планирует вернуться во вселенную «Трансформеров» — она запустила в работу два сценария разных фильмов.

Одну картину пишет Джеймс Вандербилт («Зодиак», «База „Клейтон“», «День независимости: Возрождение»). Как сообщает Deadline, его фильм будет основан на спин-оффе «Битвы Зверей» — большинству зрителей он знаком по 3D-мультсериалу 90-х, который рассказывал про робозверей Оптимуса Праймала, Райнокса, Читора и других персонажей. Действие «Битвы» разворачивалось спустя 300 лет после событий самого первого мультсериала про Трансформеров (стартовал в 1984-м).

Вторым проектом занимается Джоби Харольд, со-сценарист грядущей «Армии мертвецов» Зака Снайдера для Netflix. Он же писал «Короля Артура» для Гая Ричи и работал над второй и третьей частями «Джона Уика».

Последний фильм во вселенной вышел в 2018-м — это был спин-офф «Бамблби» с Хейли Стайнфелд. При бюджете в 135 миллионов он собрал кассу по миру в 465 миллионов. Год назад СМИ рассказывали, что компания планирует запустить в работу сиквел.

В 2019-м Netflix анонсировал анимационный сериал «Трансформеры: Война за Кибертрон».

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