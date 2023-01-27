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    Новости

    СМИ: правительство просит Генпрокуратуру создать каталог одобренных онлайн-игр

    27 января 2023
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    27.01.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: правительство просит Генпрокуратуру создать каталог одобренных онлайн-игр

    Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с письмом директора департамента информационных технологий правительства Евгения Комара, направленном в Генпрокуратуру и министерства. В письме предлагается оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Среди предложенных мер — создание чёрного и белого списка онлайн-видеоигр, возможность регистрации «через российские системы идентификации и аутентификации» и предустановка программ родительского контроля на «компьютерное оборудование».

    Как пишет «Коммерсантъ», большинство идей выдвинула профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании. В ней считают, что в популярных видеоиграх используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание», а правительству предлагается проверить код игр на «вредоносные программы и запрещенный контент». Названия конкретных игр в письме не приводится.

    По мнению юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилла Ляхманова, если инициатива всё же станет законом, то на доступность видеоигр это повлияет слабо:

    Это, скорее всего, не повлияет на саму доступность таких игр: если их нельзя будет приобрести официально, то наверняка получится скачать с торрента.

    Похожего мнения придерживается и директор центра цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов:

    Создание списка правильных и неправильных игр, введение иных ограничений не заставит аудиторию играть в российские патриотические продукты, которых, впрочем, пока ещё нет.

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