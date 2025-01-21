СМИ: Райан Гослинг претендует на главную роль в будущем фильме по «Звездным войнам»

По данным издания The Hollywood Reporter, Райан Гослинг ведет переговоры о главной роли в одном из будущих фильмов по «Звездным войнам».
Это будет самостоятельный проект во вселенной Далекой-далекой галактики, никак не связанный с Сагой Скайуокеров.
Режиссером выступает Шон Леви, снявший блокбастер «Дэдпул и Росомаха». Он занимается этим проектом с 2022 года. За сценарий отвечает Джонатан Троппер, который прежде работал с постановщиком над «Проектом "Адам"».
Даты выхода ленты пока нет.
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