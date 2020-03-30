Как пишет The Hollywood Reporter, после переговоров протяжённостью в год, Netflix приобрёл права на экранизацию культовой фэнтезийной видеоигры 80-х Dragon’s Lair. Правда, сервис планирует снять киноадаптацию, а не анимационный фильм. Главную роль исполнит Райан Рейнольдс.

Продюсером выступит Рой Ли вместе с его производственной компанией Vertigo Entertainment. К нему присоединится Тревор Энгельсон с Underground Films. Рейнольдс также займёт кресло продюсера.

Сценарий напишут Дэн и Кевин Хейгманы, работавшие над «Лего.Фильмом» и «Страшными историями для рассказа в темноте». Сейчас они в качестве шоураннеров заняты мультсериалом «Звёздный путь», а до этого писали сценарий для мультфильма «Семейка Крудс 2», который выходит в декабре. Кстати, там одного из персонажей также озвучивает Рейнольдс.

Dragon’s Lair — квест, приобрётший большую популярность в 80-е. Первая часть игры вышла в 1983-м на игровом автомате и поразила игроков 2D-анимацией в стиле полнометражных мультфильмов — и в этом не было ничего удивительного, ведь за неё отвечал аниматор и мультипликатор Дон Блут («Все псы попадают в рай», «Меч в камне», «Земля до начала времён», «Анастасия» и многие другие).

Сюжет игры разворачивался вокруг рыцаря Дирка, который отправился спасать из заточения принцессу Дафну. А для этого нужно было одолеть злого дракона и волшебника.

В 2015-м сам Дон Блут хотел превратить видеоигру в полнометражный мультфильм. Он запустил проект на Kickstarter, однако проект не собрал требуемую сумму в 550 тысяч долларов. Однако на IndieGoGo кампания собрала свыше 700 тысяч. В итоге Блут занял должность продюсера нового фильма.