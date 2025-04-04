СМИ: ремейк «Рапунцель» поставили на паузу после провала «Белоснежки»

Издание THR заявило
, что Disney приостановила работу над лайв-экшен ремейком «Рапунцель».
Решение было принято после «неутешительной» премьеры «Белоснежки», которая собрала всего 146 миллионов млн долларов при бюджете в 270 млн. Кроме того, лента получила спорные отзывы от критиков, в то время как зрители опустили рейтинг фильма на IMDb до 1.6/10 баллов.
Источники журналистов не уверены, получит ли ремейк «Рапунцель» дальнейшее развитие или проект полностью переосмыслят.
Режиссером картины был назначен Майкл Грейси («Величайший шоумен»).