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СМИ: ремейк «Рапунцель» поставили на паузу после провала «Белоснежки»

Андрей Квасков
4 апреля 13:12
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Издание THR заявило, что Disney приостановила работу над лайв-экшен ремейком «Рапунцель».

Решение было принято после «неутешительной» премьеры «Белоснежки», которая собрала всего 146 миллионов млн долларов при бюджете в 270 млн. Кроме того, лента получила спорные отзывы от критиков, в то время как зрители опустили рейтинг фильма на IMDb до 1.6/10 баллов.

Источники журналистов не уверены, получит ли ремейк «Рапунцель» дальнейшее развитие или проект полностью переосмыслят.

Режиссером картины был назначен Майкл Грейси («Величайший шоумен»).

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Андрей Квасков
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