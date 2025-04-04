СМИ: ремейк «Рапунцель» поставили на паузу после провала «Белоснежки»

Кроме того, лента получила спорные отзывы от критиков, в то время как зрители

рейтинг фильма на IMDb до 1.6/10 баллов.

Решение было принято после «неутешительной» премьеры «Белоснежки», которая собрала всего 146 миллионов млн долларов при бюджете в 270 млн.