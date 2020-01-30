Похоже, киношники снова пытаются реанимировать классику готического хоррора — картину «Ворон».

В сентябре 2017-го мы рассказывали, что права на многострадальный ремейк приобрела студия Sony Pictures. Тогда фильм должен был снимать режиссёр Корин Харди («Из тьмы»), а на главной роли был закреплён Джейсон Момоа. Предварительно дату релиза назначали на 11 октября 2019-го, но в итоге её убрали из расписания после того, как Момоа и Харди покинули проект.

И вот теперь портал Bloody Disgusting с ссылкой на источники сообщает, что ремейк «Ворона» снова находится в работе. Никаких подробностей, но фабулу обещают оставить той же — Эрик Дрейвен возвращается с того света, чтобы выследить своих убийц и отомстить за смерть невесты.

Как пишет издание, сейчас права находятся у студий Davis Films, Highland Film Group и Electric Shadow, которые намерены вложиться в производство и дистрибуцию картины. Руководство планирует найти новых сценариста и режиссёра.

Мистический боевик «Ворон» с Брендоном Ли в главной роли вышел в 1994 году, в его основу лёг одноимённый комикс Джеймса О’Барра.