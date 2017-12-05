Грандиозная медиасделка между компаниями Disney и Fox близка к завершению, сообщают источники издания CNBC. Её результаты могут объявить уже на следующей неделе.
По словам издания, Disney готова приобрести права и производство кино и сериалов, а спортивные и новостные передачи останутся за Fox. Disney не намерены выкупать телеканал, поскольку по американскому антимонопольному законодательству одной компании запрещено иметь более одного эфирного канала, а у Disney уже есть ABC («Агенты Щ.И.Т», «Галавант» и прочие).
На текущий момент Fox оценивается примерно в 60 миллиардов долларов. Напомним, покупка «Диснеем» франшизы «Звёздные войны» обошлась в 4 миллиарда.
Если сделка пройдёт успешно, то под управление Disney перейдут: все телепроекты канала (например, «Симпсоны» и «Секретные материалы»), кабельная сеть FX (например, «Американская история ужасов», «Штамм» и «Легион»), канал National Geographic, киностудия и все права на крупные кинофраншизы (скажем, «Аватар», «Планета обезьян» и «Чужой»). Более того, у нас есть шанс увидеть «воскрешение» старых любимых сериалов вроде «Светлячка». Скорее всего, все эти произведения войдут в актив будущего стримингового сервиса от Disney.
Поклонники кинокомиксов знают, что права на Людей Икс и всех связанных с ними персонажей вроде Дэдпула в своё время приобрела студия Fox, и поэтому этих героев мы не можем увидеть вместе со Мстителями или Стражами галактики. Disney уже имеет в своём активе всю киностудию Marvel, и если к ней перейдут права на вселенную Людей Икс, то нас вскоре ждут кроссоверы вроде «Люди Икс против Мстителей».
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Если переговоры пройдут удачно, две киноимперии объединятся. В руках Disney могут оказаться, среди прочего, «Аватар», «Чужой», «Светлячок», «Футурама» и «Люди Икс».
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