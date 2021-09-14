СМИ: судьба сиквела «Дюны» зависит от показателей на HBO Max

Помните, как в конце прошлого года Дени Вильнёв выступил против решения Warner Bros. выпускать релизы 2021 года по гибридной стратегии: сразу и в кино, на HBO Max?

Похоже, спустя месяцы переговоров он всё-таки принял такое решение студии. Сейчас постановщик оценивает стратегию скорее положительно.

Хорошие новости в том, что фильм всё-таки выйдет по всему миру в кинотеатрах. А в США он выйдет одновременно и на стриминге. Наш враг прямо сейчас — это пандемия. Ныне сложные времена как для владельцев кинотеатров, так и для всех нас. И мы с Legendary понимали, что время на исходе. Мы и так перенесли фильм на год из-за соображений безопасности. Теперь, когда вовсю идёт вакцинация, ситуация стала достаточно безопасной, чтобы показывать фильм во всём мире. В прошлом году, когда мы решили перенести фильм, я понимал почему — из-за безопасности. Я был разочарован, потому что мне казалось, что я бросаю людей. Всегда радостно, когда приходит время выпускать новый фильм. И теперь пора отправляться в путь. Дени Вильнёв, режиссёр

Постановщик уже строит планы на сиквел «Дюны» — в нём, например, он собирается уделить больше внимания героине Зендеи. Но сейчас Вильнёв ещё не может сказать, дадут ли фильму «зелёный свет», ведь сборы наверняка окажутся низкими (из-за гибридного релиза и пиратской копии в сети).

Но как сообщают источники Variety, очень похоже Warner Bros., что готова оценивать «эффективность» фильма не столько в сборах, сколько в интересе для аудитории HBO Max. Никакой конкретики издание не приводит, но ясно одно — если «Дюну» будут смотреть на стриминге, то шанс на сиквел вырастет.

Стоит добавить, что в том же материале Variety упоминается решение снова сдвинуть фильм, уже на 2022-й, чтобы вывести его из гибридной схемы и выпустить только в кино. Но компания и постановщик всё же решили остановиться на нынешней дате.