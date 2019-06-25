Издание Deadline сообщает, что Fox/Disney планируют запустить в производство анимационный фильм во ретрофантастической вселенной «Флэш Гордон». У руля проекта, если всё сложится, встанет постановщик Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри»).

Сейчас Вайтити занят личным фильмом «Кролик Джоджо» — адаптацией сатирического романа Кристины Люненс Caging Skies про немецкого мальчика Джоджо, живущего во время Второй мировой. Из-за отсутствия отца и ссор со сверстниками он начинает испытывать проблемы, и потому выдумывает друга — Аддольфа Гитлера (его играет Тайка Вайтити). Вскоре мальчик узнаёт, что мама скрывает в доме еврейскую девочку. В прокат картина должна выйти 17 октября, даты релиза в РФ пока нет.

По всей видимости, мультфильмом про Флэша Гордона постановщик займётся после «Кролика Джоджо». Ранее он был закреплён за анимационным проектом Netflix про обезьянку Майкла Джексона — мультфильм хотели рисовать в стиле стоп-моушн анимации. Но, похоже, стриминг планирует свернуть производство после выхода документаки HBO «Покидая Неверленд».

Флэш Гордон — вымышленный персонаж серии фантастических комиксов . Первый выпуск с этим героем вышел ещё в 1934 году. В дальнейшем, о приключениях Гордона вышел целый ряд мультсериалов, фильмов, книг, аудиоспектаклей и тому подобного. Основной сюжет комиксов был посвящён противостоянию Флэша Гордона, выпускника Йельского университета, Мингу Безжоластному, который стоит за бомбёжкой Земли. «Флэша Гордона» можно считать одним из ключевых фантастических произведений на тему космической оперы в XX веке — этой вселенной в своё время вдохновлялся Джордж Лукас при создании «Звёздных войн».

Никаких подробностей о грядущей анимационной ленте пока нет.