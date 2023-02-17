СМИ: в работе находится новый фильм по «Хеллбою». И снова не Дель Торо

По данным Discussing Films, в работе находится новый фильм по вселенной «Хеллбоя». Издание сообщает, что для картины уже написан сценарий и найден режиссёр — Брайан Тейлор.

Режиссёр ранее работал над сценарием кинокомикса «Джона Хекс», он выступал вторым режиссёром в сиквеле «Призрачного гонщика», а ещё он был шоураннером сериала «Хэппи!» и сценаристом сериала «О дивный новый мир».

Источники отмечают, что рабочее название картины — Hellboy: The Crooked Man. По всей видимости, сюжет будет опираться на одноимённую мини-серию про Скрюченного человека. Возможно, основную историю как-то адаптируют или только используют знакомые имена.

Большие экраны посетили уже две экранизации комиксов Майка Миньолы. Одна — дилогия Гильермо Дель Торо с Роном Перлманом в главной роли. В 2019-м выходил ещё провалившийся в прокате перезапуск с Дэвидом Харбором. При бюджете в 50 миллионов долларов картина собрала 55 миллионов (примерно половина уходит кинотеатрам, поэтому создатели потерпели убытки).

Неизвестно, кто исполнит главную роль.