В начале марта СМИ сообщили, что компания Valve в феврале сократила штат на 13 человек. После такой новости фанатский портал Artibuff, посвящённый компьютерной карточной игре Artifact от Valve, обратился за комментарием к геймдизайнеру Ричарду Гарфилду, одному из создателей игры. Как оказалось, компания расторгла контракт с ним и его студией Three Donkeys. Сам отметил Гарфилд в переписке, что одна из возможных причин такого решения — проблемный запуск Artifact.

Команда была полна энтузиазма и была уверена в том, что они делают хороший продукт, но вскоре стало ясно, что получить желаемое будет не так уж и легко. У увольнения несколько причин — в числе прочего, критичным стал фактор времени после релиза, многие решения нужно было принимать быстро. Ричард Гарфилд

Ричард Гарфилд известен как один из создателей и основателей коллекционной карточной игры Magic: the Gathering, а также разработчик Netrunner и BattleTech CCG.

Artifact вышла 28 ноября 2018 года и в день релиза привлекла в Steam больше 60 тысяч человек. Но с тех пор суточное количество игроков стало неуклонно падать — уже в январе 2019-го в игре было всего 5% от первоначального значения. На момент публикации заметки онлайн игры составляет 602 человека по данным SteamDB. Пользователи критиковали Valve за систему монетизации, высокий порог вхождения и отсутствие на старте дополнительных режимов и системы прогрессии.

Artifact попала в список наших разочарований 2018 года.