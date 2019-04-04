Variety рассказало, что Netflix нашёл исполнителей главных ролей в грядущей сериальной адаптации «Ковбоя Бибопа». Вот кто кого сыграет.

Спайк Шпигель — Джон Чо

Джон Чо больше всего известен по роли Сулу в полнометражных «Звёздных путях» от Джей Джей Абрамса и Джастина Лина. Также он сыграл в фильмах «Гарольд и Кумар» и появился в ремейке «Сумеречной зоны» от Джордана Пила.

Джет Блэк — Мустафа Жакир

Жакир засветился во втором сезоне «Люка Кейджа», а также в шоу «Двойка» от HBO.

Фэй Валентайн — Даниэлла Пинеда

Пинеда недавно сыграла во второй части «Мира Юрского периода», а также отметилась в сериалах «Древние» и «Внутри Эми Шумер».

Вишез — Алекс Хэсселл

Недавно Хэссел сыграл в сериале «Бисексуалка» и во втором сезоне «Гения», а скоро мы его увидим в сатире на супергеройский жанр «Пацаны» от Amazon, экранизации одноимённой серии комикса.

Эдвард тоже появится в сериале — но актёра на него пока не нашли.

Пока что о сериале мало чего известно — только то, что в ноябре Netflix заказал первый сезон и в нём будет 10 эпизодов. Съёмками занимается студия Tomorow Studios, принадлежащая ITV. На её счету не так много крупных проектов, самые известные — исторический детектив «Водолей» и криминальная драма «Хорошее поведение».

Продюсерами выступили Андре Немец и Джош Эпплбаум (сценаристы фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»), а также Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг (сценаристы «Венома» и «Джуманджи: Зов джунглей»). Сценарий первого эпизода пишет Кристофер Йост, один из сценаристов второго и третьего «Тора». Создатель оригинального аниме-сериала Синитиро Ватанабэ выступает в роли консультанта.