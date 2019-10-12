Немецкий портал 4K Filme, рассказывающее о фильмах и переизданиях в высоком качестве, сообщило, что Warner Bros. намерена выпустить трилогии «Хоббит» и «Властелин колец» в версии 4K.

Как отмечает автор, компания готовится издать на 4K Blu-ray не только театральные, но и расширенные версии фильмов. Сейчас максимальное качество «Хоббита» и «Властелина колец» составляет 1080p.

Диски могут поступить в продажу 25 июня 2020 года. Никаких технических подробностей о переиздании пока нет. Если опираться на обновлённые версии трилогии Нолана про Бэтмена, «Сияния» и «Бегущего по лезвию», то можно предположить, что компания добавить поддержку звука Dolby Atmos и режим HDR.

Не уточняется, будет ли это полноценная реставрация или WB обойдутся простым «апскейлом» картинки.