Немецкий портал 4K Filme, рассказывающее о фильмах и переизданиях в высоком качестве, сообщило, что Warner Bros. намерена выпустить трилогии «Хоббит» и «Властелин колец» в версии 4K.
Как отмечает автор, компания готовится издать на 4K Blu-ray не только театральные, но и расширенные версии фильмов. Сейчас максимальное качество «Хоббита» и «Властелина колец» составляет 1080p.
Диски могут поступить в продажу 25 июня 2020 года. Никаких технических подробностей о переиздании пока нет. Если опираться на обновлённые версии трилогии Нолана про Бэтмена, «Сияния» и «Бегущего по лезвию», то можно предположить, что компания добавить поддержку звука Dolby Atmos и режим HDR.
Не уточняется, будет ли это полноценная реставрация или WB обойдутся простым «апскейлом» картинки.
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