СМИ: Warner Bros. может потерять на «Джокере 2» 150-200 млн долларов

«Джокер: Безумие на двоих» дорого обойдется Warner Bros.





На производство картины ушло 200 млн долларов, а еще порядка 100 млн было потрачено на ее маркетинг и дистрибуцию.





При таких затратах фильм смог собрать лишь 165 млн долларов за первые две недели. Аналитики прогнозируют окончание проката «Джокера 2» на отметке 210-215 млн, что станет одним из крупнейших провалов в супергероике.

ФильмИздание Variety со ссылкой на инсайдеров сообщило, что убытки компании из-за ленты Тодда Филлипса составят от 150 до 200 млн долларов.