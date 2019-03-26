В 2016 году в гонку стриминговых сервисов вступил и YouTube. Администрация решила развивать направление собственного контента, и для этого заказала несколько проектов с разным бюджетом — предполагалось, что новые сериалы будут стимулировать рост Premium-подписок. В числе флагманов YouTube был, например, дорогостоящий научно-фантастический сериал Origin («Происхождение»).

Однако издание Bloomberg с ссылкой на свои источники сообщает, что компания планирует закрыть YouTube Original и отказаться от производства собственных сериалов. Как уточняет издание, дело в слишком высокой стоимости контента и сильной конкуренции с Netflix и Amazon. В частности, судьба нф-драмы «Происхождение» и комедии Overthinking with Kat & June («Преувеличение с Кэт и Джун») уже решена — компания не будет продлевать проекты, поэтому продюсеры ищут для сериалов новый дом.

При этом сами представители сервиса отрицают эту информацию. Да, они подтвердили, что «Происхождение» и «Преувеличение с Кэт и Джун» закрыты. Однако у YouTube в производстве находится ещё несколько проектов, и некоторые вот-вот запустят в работу. К тому же, компания продолжает активно выпускать контент — так, например, в марте свет увидел анимационный сериал «Шервуд» — переосмысление истории о Робин Гуде, но только с девушкой в главной роли. При этом действие мультсериала разворачивается в мире будущего.

YouTube Original с 2016 года выпустил на рынок несколько проектов: боевик про 16-летнего подростка «Уэйн», фантастический сериал «Импульс» (спин-офф «Телепорта») и комедийный боевик «Кобра Кай» по мотивам культового «Карате-пацана».