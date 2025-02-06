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Соавтор «Неуязвимого» не верит в усталость аудитории от супергероев

Андрей Квасков
6 февраля 14:22
223
1 минута на чтение
Соавтор «Неуязвимого» Роберт Киркман на фоне премьеры третьего сезона высказал мнение относительно так называемого синдрома усталости аудитории от супергероев.
Роберт Киркман
Я не думаю, что усталость от супергероев реальна, но сам жанр таких историй стал настолько вездесущим, что не предлагает ничего свежего.
Несмотря на переизбыток проектов в этом сегменте Киркман считает, что у этого есть и преимущество.
Роберт Киркман
Однако для меня это очень интересно, потому что теперь все знакомы с супергероикой и вы можете развивать ее в интересных направлениях.
Сегодня состоялся выход сразу трех эпизодов третьего сезона «Неуязвимого», который получил 100% одобрения на Rotten Tomatoes.

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Андрей Квасков
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