Paramount Pictures объявила, что киноадаптация «Соника» выйдет в цифровом виде 31 марта, через полтора месяца после премьеры. А на Blu-ray и в 4K-разрешении картина появится несколькими неделями позднее — 19 мая.

Фильм так скоро выйдет в цифре из-за пандемии коронавируса, послужившей причиной закрытия кинотеатров по всему миру и введению ограничений на количество зрителей.

Только в США «Соник» собрал 146 миллионов долларов и стал самой кассовой адаптацией игры в стране. Для сравнения, «Детектив Пикачу» заработал в домашнем прокате 144 миллиона долларов.

В общей сложности фильм про сверхскоростного ежика принес авторам 306 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов, так что его уже можно считать финансово успешным.

Судя по данным Metacritic, картину прохладно встретили кинокритики (средняя оценка — 47 баллов), зато она пришлась по душе обычным зрителям.

Также стало известно, что 31 марта Sony планирует выпустить в цифровом формате «Плохих парней навсегда».