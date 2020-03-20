Disney объявила, что мультфильм «Вперед» от Pixar выйдет в цифровом виде в США уже сегодня. А с 3 апреля его можно будет посмотреть в стриминговом сервисе компании.

Причиной, судя по всему, послужила пандемия коронавируса, из-за которой во многих странах были закрыты кинотеатры (в Америке их уже насчитывается около 5 тысяч) или введены ограничения на количество зрителей.

За все время проката мультфильм собрал 103 миллиона долларов, что весьма удручающий результат. Бюджет картины не называется, однако у Pixar они обычно стоят от 175 до 200 миллионов долларов.

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