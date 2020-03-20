Disney объявила, что мультфильм «Вперед» от Pixar выйдет в цифровом виде в США уже сегодня. А с 3 апреля его можно будет посмотреть в стриминговом сервисе компании.

Причиной, судя по всему, послужила пандемия коронавируса, из-за которой во многих странах были закрыты кинотеатры (в Америке их уже насчитывается около 5 тысяч) или введены ограничения на количество зрителей.

#PixarOnward is coming to the US tonight on digital download and will be streaming on #DisneyPlus on April 3rd. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa — Disney+ (@disneyplus) March 20, 2020

За все время проката мультфильм собрал 103 миллиона долларов, что весьма удручающий результат. Бюджет картины не называется, однако у Pixar они обычно стоят от 175 до 200 миллионов долларов.