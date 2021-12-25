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    «Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку по «Вовке в Тридевятом царстве»

    25 декабря 2021
    25.12.2021
    288
    0 минут на чтение
    «Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку по «Вовке в Тридевятом царстве»

    «Союзмультфильм» выпустит специальный короткометражный мультфильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве, приуроченный к Новому году. Он расскажет про зимние приключения главного героя из советского мультфильма 1965 года «Вовка в Тридевятом царстве».

    По сюжету Вовка отправится в волшебную страну накануне Нового года, чтобы вернуть зиму и спасти праздник. Детали пока не раскрываются, но авторы показали несколько кадров короткометражки.

    Председатель совета директоров киностудии «СоюзМультфильм» Юлиана Слащева заявила:

    Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для «Союзмультфильма» доброй традицией.

    Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «золотой коллекции».

    Главные роли озвучили Мигель и Даниэль Керимовы, дети шоумена Тимура Родригеза.

    Мультфильм выйдет в эфире телеканалов «СТС Kids», «Карусель» и «Мульт» 27 декабря, а с 31 декабря он будет доступен на сервисе Okko и YouTube-канале «Союзмультфильма».

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