«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку по «Вовке в Тридевятом царстве»

«Союзмультфильм» выпустит специальный короткометражный мультфильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве, приуроченный к Новому году. Он расскажет про зимние приключения главного героя из советского мультфильма 1965 года «Вовка в Тридевятом царстве».
По сюжету Вовка отправится в волшебную страну накануне Нового года, чтобы вернуть зиму и спасти праздник. Детали пока не раскрываются, но авторы показали несколько кадров короткометражки.
Председатель совета директоров киностудии «СоюзМультфильм» Юлиана Слащева заявила:
Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для «Союзмультфильма» доброй традицией.
Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «золотой коллекции».
Главные роли озвучили Мигель и Даниэль Керимовы, дети шоумена Тимура Родригеза.
Мультфильм выйдет в эфире телеканалов «СТС Kids», «Карусель» и «Мульт» 27 декабря, а с 31 декабря он будет доступен на сервисе Okko и YouTube-канале «Союзмультфильма».
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