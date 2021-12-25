«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку по «Вовке в Тридевятом царстве»

«Союзмультфильм» выпустит специальный короткометражный мультфильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве, приуроченный к Новому году. Он расскажет про зимние приключения главного героя из советского мультфильма 1965 года «Вовка в Тридевятом царстве».

По сюжету Вовка отправится в волшебную страну накануне Нового года, чтобы вернуть зиму и спасти праздник. Детали пока не раскрываются, но авторы показали несколько кадров короткометражки.

Председатель совета директоров киностудии «СоюзМультфильм» Юлиана Слащева заявила:

Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для «Союзмультфильма» доброй традицией. Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «золотой коллекции».

Главные роли озвучили Мигель и Даниэль Керимовы, дети шоумена Тимура Родригеза.