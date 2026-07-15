Создатель Dead Space объявил об уходе из игровой индустрии















Теперь разработчик подтвердил, что больше не планирует выпускать новые игры.

В прошлом году Скофилд рассказывал, что безуспешно пытался найти финансирование для нового проекта — тайтла о древнеегипетской тайне Рамсеса VIII.

Глен Скофилд объявил, что завершает карьеру в игровой индустрии. Бывший глава Visceral Games и Sledgehammer Games, а также создатель Dead Space и The Callisto Protocol, уходит на пенсию.Свою карьеру Скофилд начал еще в 1991 году с Barbie: Game Girl. За последующие десятилетия он успел поработать над Gex 3, Blood Omen 2: Legacy of Kain, The Lord of the Rings: The Return of the King, The Godfather II, первой Dead Space, а также тремя частями Call of Duty — Modern Warfare 3, Advanced Warfare и WWII.Его последней крупной игрой стала The Callisto Protocol, которая не смогла оправдать коммерческих ожиданий.