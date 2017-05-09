Сценарист комиксов и создатель Хеллбоя Майк Миньола в своём аккаунте в фейсбуке рассказал о готовящемся перезапуске фильма.

Новая картина получит возрастной рейтинг R. Её поставит режиссёр Нил Маршалл (снимал эпизоды «Игры престолов» и фильм ужасов «Спуск»). Планируется, что самого Хеллбоя сыграет актёр Дэвид Харбор (шериф из сериала «Очень странные дела»). Рабочее название проекта — «Хеллбой: Восстание Кровавой королевы» (Hellboy: Rise of the Blood Queen). Сценарий к новой ленте напишут продюсер Эндрю Косби, фантаст Кристофер Голден и сам Миньола. Сообщается, что актёр Рон Перлман и режиссёр Гильермо Дель Торо, работавшие над двумя фильмами по Хеллбою, не будут участвовать в перезапуске.

Такое решение удивило многих фанатов. В феврале Гильермо дель Торо возобновил переговоры с актёрами и продюсерами по поводу съёмок третьей части, но в итоге ему отказали. И спустя всего три месяца Миньола анонсирует перезапуск, к которому не имеют отношения ни Дель Торо, ни Перлман. Впрочем, наверняка и перезапуск найдёт, чем нам порадовать.

Подробности Хеллбой и его мир Этот краснокожий демон пахнет жареным арахисом, подпиливает рога, носит крест и может крепко надрать задницу. Хеллбой. Книга 1. Семя Разрушения Первый том очаровывает стилем и атмосферой. Но в полной мере серия раскроется лишь в продолжениях.