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    Новости

    Создатель сериала «Мост» займётся сериалом по «Эндимиону» Симона Столенхага

    13 мая 2022
    13.05.2022
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    Создатель сериала «Мост» займётся сериалом по «Эндимиону» Симона Столенхага

    Компания Infinite Entertainment совместно с шведским постановщиком Монсом Марлиндом и компанией Goodbye Kansas (занимается анимацией и визуальными эффектами) поработают над новым проектом популярного художника Симона Столенхага «Эндимион».

    Действие «Эндимиона» разворачивается в неком альтернативном мире на рассвете тысячелетия. Проект расскажет историю девочки-подростка, которая пытается разобраться в таинственной смерти отца. Для этого она должна объединиться с другими детьми рабочих, которые погибли при работе с новой луной под названием Эндимион. В ходе расследования девочка раскроет заговор международной космической программы и попытается выкупить родителей детишек у компании. А заодно она наткнётся на доказательства существования внеземной жизни.

    «Эндимион» раньше не выходит ни в формате артбука, ни в каком-то ещё. Судя по заметке в Deadline, Столенхаг его пишет прицельно под адаптацию в формате сериала.

    Infinite ранее работала и со Столенхагом, и с Морлиндом. Последний больше всего известен по сериалам «Мост» и «Полуночное солнце», он также поставил фильм «Другой мир: Пробуждение».

    Ранее по вселенной Столенхага выходил сериал «Байки из Петли» (Tales from the Loop).

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