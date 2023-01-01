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    Новости

    Создатели Atomic Heart планируют продолжение игры

    11 марта 2023
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    11.03.2023
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    Создатели планируют разработку Atomic Heart 2 — но пока неофициально

    Mundfish сообщили, что планируют разработку продолжения Atomic Heart. Об этом разработчики рассказали в беседе с журналистом и блогером Алексеем Макаренковым.

    Это ещё не официальное заявление — представители студии заявили, что «с очень большой вероятностью игре быть», но пока это скорее надежды разработчиков, нежели анонс сиквела.

    В данный момент Mundfish работает над четырьмя DLC для Atomic Heart.

    Макаренков также спросил разработчиков о продажах игры, но студия не стала раскрывать данные, объяснив это тем, что них уже «запланирован инфоповод на эту тему». По собственным источникам Макаренкова, VK Play уже покрыла затраты на продвижение Atomic Heart в своем цифровом магазине.

    Вместе с официальными данными о продажах и количестве игроков можно будет точно сказать, окупилась ли игра и запустят ли в разработку её продолжение.

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     Никита Волкович |  20.02.2023

    Осмысленная и беспощадная.

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