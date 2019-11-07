Создатели отечественной фантастической картины «Аванпост» запустили на сайте проекта браузерную игру, главная особенность которой — интеграция с Google Maps.

В окне приложения пользователь может ввести любой адрес (или просто указать город) и посмотреть, как изменятся его родные улицы в наступившем постапокалипсисе. Программа отрисует мрачные виды и следы побоищ прямо на фоне достопримечательностей. Задача игрока — перестрелять нападающих монстров, которые представляют собой тёмные силуэты. Как и в трейлерах, до конца не ясно, что это за противник.

Главную идею рекламной кампании «Аванпоста» мы описываем как Apocalypse Next Door — «Апокалипсис по соседству».Наш фильм рассказывает о том, как в ближайшем будущем после неизвестного катаклизма пропала связь с большей частью мира. Люди потеряли связь с родственниками, никто не понимает, что происходит. Все, что творится в фильме — не где-то в далеком космосе, а в нашей стране, за окнами, в соседних дворах, на соседних улицах. Владимир Пермяков, продюсер продвижения

После игры — на это даётся минута — зарегистрированные участники могут опубликовать результаты. Победители, получившие наибольшее количество баллов, могут рассчитывать на денежные призы. Подробности — на странице правил.

Ранее команда картины выпустила ролик с композицией fine музыканта группы Linkin Park Майка Шиноды.

Режиссёром «Аванпоста» выступил Егор Баранов («Гоголь»), а сценаристом — Илья Куликов («Чернобыль. Зона отчуждения»). Продюсерские функции на себя взяли Premier Studios и «ТВ-3». Главные роли исполнили Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Пётр Федоров и Светлана Иванова.

В прокат фильм выйдет 21 ноября.