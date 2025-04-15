Создатели «Дандадан» выпустят аниме про рабыню в Монгольской империи

Студия Science SARU, известная по аниме «Дандадан» и будущей адаптации «Призрака в доспехах», анонсировала новый проект — A Witch's Life in Mongol.
Это экранизация манги художника Tomato Soup, события которой разворачиваются в Монгольской империи. В XIII веке персиянка Фатима, блестяще владеющая медициной и наукой, оказывается в рабстве при дворе под покровительством могущественной Дорегене — жены великого хана Угэдэя. Вместе они становятся ключевыми фигурами, от которых зависит судьба дворца и всей Монгольской империи.
A Witch's Life in Mongol стартовала в 2021 году, а уже 16 апреля ожидается выход пятого тома. У аниме-адаптации пока нет даты премьеры.