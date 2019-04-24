Исполнительные продюсеры мультсериала Гильермо дель Торо «Охотники на троллей» Кевин и Дэн Хагерманы разрабатывают новое шоу во вселенной «Звёздного пути» для CBS и Nickelodeon, пишет Variety.

Сюжет анимационного CG-сериала расскажет о группе подростков, которые угоняют уже не используемый корабль Федерации и начинают путешествовать на нём по космосу в поисках приключений и смысла.

Кевин и Дэн Хагерманы будут курировать шоу вместе с вице-президентом по производству и развитию анимации Nickelodeon Рамси Найто. Алекс Куртцман станет исполнительным продюсером проекта.

«Звёздный пуль», Nickelodeon и современная анимация делают такие шаги в последнее время, что мы очень взволнованы, поднимаясь на этот борт. Кевин и Дэн Хагерманы

Сейчас CBS уже разрабатывает один мультсериал по «Звёздному пути». Шоу будет называться «Звёздный путь: Нижние палубы» (Star Trek: Lower Decks) и расскажет историю службы поддержки, которая отвечает за один из самых ненужных кораблей Федерации. Сценарий для проекта напишет Майк МакМэхан, до этого работавший над «Риком и Морти».