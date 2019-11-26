Команда художницы и аниматора Вивьен Медрано (Vivziepop) выпустила Helluva Boss — короткометражный эпизод во вселенной мультсериала «Отель Хазбин». Действие спин-оффа разворачивается вокруг совсем других героев.

Меньше, чем за сутки ролик собрал почти три миллиона просмотров и вышел в топ «трендов». Как и «Отель Хазбин», он не предназначен для детей — в нём присутствуют мат и сцены жестокости.

В центре повествования — чертёнок Блиц, который открывает маленький бизнес наёмных убийств. Помогают ему специалист по оружию Мокси, вышибала Милли и гончая-секретарша Луна. По стилю Helluva Boss напоминает скорее не родственный «Отель», а какой-нибудь «Офис».

Вдобавок, многие зрители отмечают, что спин-офф лишён основных недостатков анимации «Отеля» — в видео чётко прослеживается разница между персонажами и фоном (его цвета приглушены), движения героев плавнее да и столь ярких цветов практически нет.

Команда в ближайшее время планирует развивать основной мультсериал, пытаясь привлечь инвесторов (либо выйдя на краудфандинг). Вивьен не хочет выпускать серии раз в пару лет, а собирается заняться сразу сезоном. Пока что на сайте проекта можно почитать комикс про Энджел Даста, одного из персонажей «Отеля».