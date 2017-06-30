Прекрасная новость для всех поклонников закрытого сериала «Восьмое чувство». Лана Вачовски, одна из создательниц сериала, опубликовала открытое письмо в официальном твиттере сериала. В нём она рассказала, что шоу вернётся в 2018 году в виде финального двухчасового эпизода.

Друзья со всего мира писали мне: «Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» И правда была в том, что ответ был «нет». <…>

Теперь я с великим удовольствием сообщаю, что мы вместе с Netflix (поверьте, они любят шоу не меньше нашего, но рейтинги оставляют желать лучшего) анонсируем специальный двухчасовой эпизод, который выйдет в следующем году. А что будет после этого… опыт мне подсказывает, что этого не знает НИКТО.