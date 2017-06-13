Фантастическую драму сестёр Вачовски «Восьмое чувство» закрыли — и фанаты ничего не могут с этим поделать. Есть ещё надежда, что сериал «подхватит» другой канал, но вряд ли Netflix даст кому-то выкупить права на шоу собственного производства.

Один из авторов шоу Джозеф Майкл Стражински разоткровенничался у себя в твиттере. Он ответил на некоторые вопросы фанатов и в общих чертах рассказал, чем мог закончиться сериал.

О том, кто мог бы умереть

Нам всегда казалось, что один из персонажей должен умереть, чтобы «Восьмое чувство» было больше похоже на реальный мир. Мы не могли определить, кто же это будет, так что решили остановиться на самом раздражающем актёре из основного актёрского состава. Но они все были просто потрясающими, так что план провалился. Если бы нам пришлось выбирать одного из них, то это был бы Уилл. Он всегда производил на меня впечатление человека, который искал, за что можно умереть. Но, повторюсь, у нас ещё ничего не было предрешено, не было никаких финальных планов. Джозеф Майкл Стражински

О судьбе некоторых персонажей

Райли мы бы точно не стали убивать. Она стала бы кем-то вроде Че Гевары (ну, за исключением событий в Боливии, где его убили). С Вольфгангом было бы всё в порядке. Скажу так: именно Уисперс заключил Вольфганга в плен, так что было бы логично обменять Уисперса (относительно нетронутого) на Вольфганга. Кала находится в сложном положении (она замужем за Раджаном, но влюблена в Вольфганга. — Прим. МирФ). Было бы довольно досадно, если бы в этом непростое время с Раджаном «вдруг» что-нибудь случилось. Например, из-за бизнеса. Просто скажу, что я верю в счастливые концовки, и давайте на этом остановимся. [В линии Сан] детектив выживает. Он опознаёт брата как стрелявшего, заключает с судом сделку и завершает расследование предполагаемой вины Сан, и она возвращается к нормальной жизни. Джозеф Майкл Стражински

В конечном итоге Стражински говорит, что у героев получится изменить мир в лучшую сторону — ведь именно об этом нам и рассказывал сам сериал. Хотя эти слова звучат особенно грустно на фоне новости о закрытии шоу.

Они добиваются справедливости и меняют мир навсегда. В лучшую сторону. Джозеф Майкл Стражински

Увы, все эти вдохновляющие слова жестоко разбились о суровую реальность. 12 июня глава отдела по контенту Netflix Тед Сарандос рассказал, почему сервис закрыл шоу: дело в деньгах.

Дорогой сериал для широкой аудитории — это великолепно. Дорогой сериал для маленькой аудитории — это тяжело, даже в нашей модели распространения его трудно долго удерживать на плаву. Тед Сарандос

Портал Variety примерно подсчитывал, что стоимость одного эпизода «Восьмое чувство» составляет около 8-9 миллионов долларов. Для сравнения — серия «Игры престолов» обходится в 6 миллионов.