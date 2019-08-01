Создатель вселенной Cyberpunk и одноимённой серии настольных ролёвок (вроде CP2020) Майк Пондсмит в интервью изданию GamesRadar+ рассказал, что в грядущей видеоигре Cyberpunk 2077 у него будет небольшая роль. То есть, по сути, автор оригинальных выступил не только консультантом проекта, но и актёром. Правда, подробностями о своём персонаже Пондсмит не поделился.
У меня есть роль. Я записал одну роль, а они придумали для меня кое-что другое. Но я пока вам не могу сказать, что именно. Но я говорю вам эту деталь, потому что многие поклонники размышляют «Вот бы он появился где-то в игре». Так что да, я в игре. Я думаю это произойдёт как-то так: Джонни Сильверхенд будет играть на гитаре, и я такой появлюсь с басухой!
Майк Пондсмит, геймдизайнер
Поклонники предположили, что герой Пондсмита мог уже появляться на промо-кадрах — например, на скриншоте из геймпленого видео (в начале статьи) или на одном из постеров.
Кроме того, одно из предположений связано со следующей редакцией настольной ролёвки Cyberpunk Red. В её новом издание войдёт сюжет, который можно считать предысторией событий игры, — может, разработчики дали роль Пондсмиту как раз связующего звена?
Сама Cyberpunk Red поступит в продажу с 1 августа.
А вот видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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