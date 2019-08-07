Режиссёр обеих частей хоррора «Оно» по одноимённому роману Стивена Кинга в интервью рассказал, что его команда столкнулась с любопытной проблемой — выросшими детьми. Между съёмками прошло примерно два года, и за это время некоторые юные актёры успели значительно подрасти — хотя в фильме их образы должны оставаться прежними. Постановщик Энди Мускетти пояснил, что пришлось обращаться за помощью к специалистам по компьютерной графике.

Что ж, лучше, конечно, снимать фильм спустя два года, чем через пять. Но и через два года они немного выросли. Не все. Софи (Беверли) выглядит так же. Джейден (Билл) почти не изменился. Финн (Ричи) подрос и теперь стал высоким… Но мы с самого начала знали об этой проблеме, так что заложили часть бюджета специально на визуальные эффекты. Так что да, мы «омолодили» детей. Энди Мускетти, режиссёр

Во второй части стоит ожидать флэшбеков, действие которых развернётся спустя некоторое время после событий первой — явно не через два года. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли Пеннивайза вернётся Билл Скарсгард.

В российском прокате фильм стартует 5 сентября.