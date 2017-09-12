Актёр Идрис Эльба, сыгравший Стрелка в недавней экранизации «Тёмной башни», спустя месяц после премьеры фильма всё же ответил на критику журналистов и зрителей. Его слова приводит издание Mashable. Просто почитайте, почему актёр не воспринимает плохие отзывы близко к сердцу:

На самом деле, каждый имеет своё мнение, и это нормально. Я склонен считать, что фильм вроде «Тёмной башни» — если вы хоть что-нибудь знаете о литературе — это тяжёлая работа по адаптации книг. Её определённо сложно адаптировать. И до тех пор, пока кто-то из рецензентов, высказавшихся о фильме, сам не адаптирует её на идеальном уровне, то я даже слушать не буду, что они там говорят. Актёр Идрис Эльба

Эльба — всё же неплохой актёр, который вполне мог взяться за неудачную роль. Но как-то очень удивительно слышать от него такой вот «аргумент №1 в любом споре».

Актёра также спросили и о том, что будет дальше с франшизой, ведь вроде как авторами планировался сериал:

Если честно, то я не знаю. Я знаю о готовящемся сериале, но не уверен, появлюсь ли я там. Я ничего не могу сказать о том, что будет дальше. Как вы знаете, фильм получил смешанные отзывы, кому-то понравилось, кто-то возненавидел, так что — кто знает. Идрис Эльба